عسكريون روس يوزعون مساعدات إنسانية في الحسكة السورية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم، أن عسكريين روس قاموا بتوزيع مساعدات إنسانية في مدينة الحسكة السورية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الضابط في مركز المصالحة الروسية في سوريا أليكسي سيرجييف قوله، إن مركز المصالحة الروسية في سوريا وزع اليوم مساعدات إنسانية للمرة الأولى في مدينة الحسكة شمال البلاد، حيث جرى توزيع أكثر من ألف طرد غذائي، يشمل الدقيق والسكر والأرز والشاي والحليب المكثف.

وأشار سيرجييف، إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ضرورية للسكان المحليين، موضحا أن الشرطة العسكرية الروسية أمَّنت الحملة الإنسانية التي بلغ وزنها نحو 6 أطنان.

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