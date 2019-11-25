شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر من هجوم إيرانى على غرار "أرامكو" وتحذر من الرد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، كينيث ماكنزي، إنه "من المحتمل جدا أن تحاول إيران مجددا مهاجمة الأراضى السعودية"، لكنه حذر من أن الرد السعودى فى تلك المرة سيكون صارما، بحسب "سبونتنيك".

وأشار ماكنزي، فى تصريحات مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن واشنطن رصدت تهديدات خطيرة وموثوقة من جانب إيران، يتوقع أن تكون عن طريق طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، فى صورة أشبه بالهجوم الذى تعرضت له منشآت أرامكو النفطية السعودية فى 14 سبتمبر الماضي.

لكن القائد الأمريكى قال إن "السعودية استعدت بصورة كبيرة لأى هجمات يمكن أن تتعرض لها، وسيكون ردها صارما فى هذه المرة".

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وقال: "لن استبعد أى شيء من إيران، فهى تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وعلى الجميع أن يكون حذر جدا والاستعداد لما يمكن أن يحدث مستقبلا".