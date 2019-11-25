شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بسقوط أمطار رعدية فى السعودية والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الأثنين، هطول أمطار رعدية فى السعودية وتكّون سحب ممطرة مع احتمالية سقوط أمطار فى الإمارات والبحرين.



السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -فرصة هطول الامطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ،القصيم ) كذلك على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على السواحل وبعض المناطق الغربية والشرقية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع نشاط السحب، حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

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الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثانى عند الساعة 00:39 الجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثانى عند الساعة 05:55 بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع نشاط السحب.



الإمارات

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم الإثنين فى مملكة البحرين سيكون غائما جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 35%.