شكرا لقرائتكم خبر عن غطاء ذكي مزود ببطارية لهواتف آيفون الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة أبل الغطاء الذكي المزود ببطارية Smart Battery Case لهواتفها الجديدة آي فون 11 و 11 Pro و 11 Pro Max بسعر يبلغ 129 دولاراً أمريكياً.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الغطاء الذكي المزود ببطارية Smart Battery Case الجديد يعمل على إطالة مدة تشغيل الهواتف بنسبة تصل إلى 50%، غير أنها لم تكشف عن سعة البطارية المدمجة.

ويتم شحن البطارية الإضافية بواسطة كابل Lightning أو بشكل لاسلكي بواسطة جهاز شحن يدعم معيار Qi.

ويأتي الغطاء مزوداً بزر للكاميرا، والذي يتيح الوصول إلى الكاميرا بشكل مباشر سواء كان قفل الهاتف مؤمناً أو محرراً. وبالضغط على الزر لمدة قصيرة يمكن التقاط صورة، في حين يمكن تسجيل الفيديو بالضغط على الزر لمدة طويلة.