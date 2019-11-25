شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف عن السعر النهائي المتوقع للسهم في اكتتاب «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع تقرير اقتصادي، أن يبلغ النطاق السعري للسهم الواحد لشركة أرامكو 32 ريالا.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، بلغت طلبات المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة أرامكو السعودية في أول خمسة أيام من بدء الطرح، 1.82 مليار سهم، بقيمة 58.39 مليار ريال، مما يعني طلب السهم بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا.

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واستند التقرير إلى البيانات المعلنة من شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب، فإن هذه الطلبات تضع قيمة شركة أرامكو السعودية عند الحد الأعلى للتقييم البالغ 1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال).

وكانت الشركة قد حددت النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا، ما يقيمها بين 1.6 تريليون دولار (6 تريليونات ريال)، و1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال).

ومن المرجح أن يتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري (32 ريالا)، خاصة بعد أن تم تغطية 91 % من الحصة المتوقع تخصيصها للمؤسسات البالغة ملياري سهم، (1 في المائة من أسهم الشركة)، بالحد الأعلى للنطاق السعري خلال أول خمسة أيام من الاكتتاب.