أيهما أكثر ضررًا.. الشاي أو القهوة !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تتساوى نسبة الكافيين في القهوة والشاي كذلك الأمر بالنسبة للماغنيسيوم المفيد للجسم. لكن فنجان القهوة يحتوي على 0.6 غ من البروتين و1 بالمئة من الكالسيوم وهي مكوّنات غير متوفّرة في الشّاي.

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كما تحتوي القهوة على 1.4 بالمئة من الفوسفور و4 بالمئة من مادة الكولين (التي تفيد أغشية الخلايا) و7 بالمئة من البوتاسيوم.

في المقابل إنّ نسبة هذه العناصر في الشاي أقلّ بكثير إذ يتفوّق حمض الفوليك في الشّاي على القهوة فيُشكّل في الأول نسبة 6 بالمئة مقابل 2 بالمئة في القهوة.