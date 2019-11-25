ما هي الطريقة الصحيحة لتخليل الزيتون الأخضر؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 الطريقة الصحيحة لتخليل الزيتون الأخضر تعرفى عليها اليكى طريقة سهلة لتخليل الزيتون الأخضر،في ما يلي الخطوات مفصّلة:

1- ستحتاجين مثلاً لتخليل 4 كيلوغرامات من الزيتون الأخضر التالي: 10 حبّات ليمون حامض، 200 غرام فلفل أخضر حارّ، كوب وثلث من عصير الليمون الحامض (إحتفظي بالقشر)، كوب وثلث من زيت الزيتون، ثمانية أكواب من الماء وثلثي كوب ملح خشن. 2- إنتقي الزيتون بحبّاتٍ كبيرة وأزيلي ما هو فاسد منه. 3- إغسلي الزيتون جيّداً ثمّ أحدثي شقّين عميقين في كلّ حبّة بحيث يلمس السكين البذرة عند إحداث الشقّ. 4- ضعي الزيتون في وعاءٍ كبير واغمريه بالماء البارد ثمّ ضعيه جانباً لمدّة 4 ساعات. Advertisements 5- أزيلي الماء ثمّ انقعي الزيتون مجدّداً بالماء البارد لأربعة ساعاتٍ إضافية. 6- سخّني كوبين من الماء حتّى الغليان ثمّ أضيفي الملح وحرّكي جيّداً، أضيفي بعدها كميّة الماء المتبقية وحرّكي. 7- ضعي المزيج جانباً ليبرد. 8- قطّعي الليمون الحامض إلى قطعٍ متوسّطة الحجم ثمّ قطّعي الفلفل الحارّ أيضاً. 9- ضعي الزيتون في وعاءٍ كبير، أضيفي الليمون الحامض، زيت الزيتون، الفلفل الحارّ وعصير الليمون الحامض واخلطي جيّداً. 10- وزّعي الخليط على البرطمانات واضغطي الزيتون جيّداً باستخدام قعر كوب ثمّ غطّي الوجه بقشر الليمون الحامض وأغلقي البرطمانات بإحكام.

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