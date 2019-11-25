شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أكبر عدو لمرتديات العدسات اللاصقة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 شدّد طبيب العيون الألماني "جورج إيكرت" على ضرورة غسل اليدين جيداً قبل ارتداء العدسات اللاصقة أو خلعها، وذلك لتجنب إصابة العين بالعدوى، معللاً ذلك بقوله: "الأصابع تعد أكبر عدو لمرتديات العدسات اللاصقة".

ومن ناحية أخرى، حذّر إيكرت المرأة، التي ترتدي العدسات اللاصقة، من محاولة تركيب المحلول الملحي بنفسها، نظراً لأن المحلول المركب في المنزل باستعمال ملح الطعام يكون غير معقم، ومن ثم فإنه قد يتسبب في إصابة العين بالعدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكبر عدو لمرتديات العدسات اللاصقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.