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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد قشر الموز؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة لقشر الموز، لافتاً إلى أنه غنى جداً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الهامة التى تساهم فى خفض الوزن الزائد وعلاج السمنة، بالإضافة إلى أنها تحسن المزاج وتحد من الشعور بالاكتئاب.
وفسر التقرير فاعلية قشر الموز فى الحد من السمنة وفرط الوزن، مشيراً إلى أنه يحتوى على مستويات رائعة من الألياف الطبيعية، والتى تحفز الشعور بالشبع سريعاً، بينما تعود خواصه المضادة للاكتئاب إلى فاعليته فى رفع مستويات الموصل العصبى "سيروتونين".
وتابع التقرير أن الموز يحتوى على تركيزات رائعة من الماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ج" وفيتامين "أ" وفيتامين "ب6" وفيتامين "ب12"، بالإضافة إلى الإحتواء على قدر عالى من البروتين والمركبات البوليفينولية.
وكما يحتوى قشر الموز على مركب اللوتين، والذى يساهم فى حماية الإبصار، ويقلل فرص الإصابة بالضمور البقعى.
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