عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إختبارٌ مميّز وبسيط يكشف لك حقيقة مشاعرك وشخصيّتك، كلّ ما عليك فعله هو النظر إلى الصورة أعلاه وإختيار رقم حجر الكريستال الذي يلفت نظرك بشكل أكبر ويريحك، ثمّ قارن إجابتك مع النتائج التالية:



1 – حجر الأوبال: أنت شخص يبحث حالياً عن الحريّة واللجوء لمكان هادئ لسماع صوتك الداخلي. هل تشعر مؤخّراً أنّك مجهد؟ هل تقلق من الطريق الذي تسلكه وممّا يننتظرك في المستقبل؟

إختيارك لهذا النوع من الأحجار يكشف أنّك متعب من ضجيج حياتك اليوميّة وبحاجة للوقت كي تختلي بنفسك وتفكّر بوضوح.

2 – حجر الملكيت الأخضر: إن شعرت بإنجذاب أكبر لهذا النوع من الأحجار، فأنت على وشك الغوص في تغيير جذري في حياتك، سيقلب الطريقة التي تعيش بها أو حتّى تعمل فيها.

حان الوقت كي تطلق العنان للطاقة المكبوتة داخلك، فأنت تزيد حكمة يوماً بعد يوماً وتتعلّم كيف تقدّر نفسك بالشكل الصحيح.

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3 – حجر الشمس: إن إخترت هذا الحجر، فأنت تشعر بإيجابيّة كبيرة وتفاؤل في مختلف حياتك، فتتطلّع للمستقبل بفرح كبير.

لا تدع هموم الحياة اليومية تسرق منك تلك البهجة التي لا تُقدّر بثمن!

4 – حجر الـMahogany Obsidian: خيارك لهذا الحجر وكأنّ اللاوعي لديك يقول: "حان الوقت للتخلّي عن العادات السيّئة نحو حياة سعيدة!".

فأنت أصبحت ترى أنّ الآخرين ليسوا أكثر حظاً منك، وأنّ لديهم مشاكل تكفيهم أيضاً مثلك!

5 – حجر الـHowlite: هذا الحجر يدلّ على تواصلك الكبير مع حدسك، فأنت تنصت بشكل كبير لحاستك السادسة، فهي طريقك للنجاح والقيام بالخيارات الصائبة من دون أي تردّد!

6 – حجر الـDalmatian Jasper: حان الوقت لإدخال المرح والفكاهة إلى حياتك مجدّداً، فهناك صوت داخلي يقول داخلك: "لنمرح قليلاً!" بعد فترة متعبة عشتها مؤخّراً ما بين القلق، الإحباط والإجهاد، أنت بحاجة للتنفيس عن الطاقة المحقونة داخلك!