دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جوجل تقدم جائزة خيالية لمن يخترق هذا الهاتف

من المعروف أن شركات التكنولوجيا توظف بعض الأشخاص ممن لديهم الذكاء الكافي والإمكانيات لاختراق منتجات الشركة، بهدف التوصل إلى الثغرات التكنولوجية والسيطرة عليها قبل أن يكتشفها أحد القراصنة "هاكرز" وتأتي عملاق التكنولوجيا جوجل على رأس الشركات التي توظف العديد من الأشخاص بهدف اكتشاف الثغرات التكنولوجية، حتى أن بعضهم يعمل وحيداً ويسعى لاكتشاف الثغرات بهدف الكافاة النهائية.

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في العادي تضع الشركات مبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف حتى 50 ألف دولار لاكتشاف الثغرات، لكن شركة جوجل عملاق التكنولوجيا، قرر وضع 1.5 مليون دولار لمن يستطع إيجاد ثغرة في أحد الرقائق التي تنتجها الشركة.

موقع تقني متخصص كشف عن الجائزة المحتملة لمن يكشف الثغرات، ويقول: تقدم "جوجل" مكافأة إضافية بنسبة 50% إذا استطاع الباحث العثور على استغلال في إصدارات محددة من نسخ معاينة المطور لنظام أندرويد، تضع الشركة العملاقة جائزة قيمتها مليون ونصف دولار أمريكي، لمن يمكنه اختراق رقاقة الأمان "Titan M" الموجودة في هواتف "بيكسل".

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وتقدم الشركة مكافأة المليون دولار لأي شخص قادر بشكل مستمر على تنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد، تعرض رقاقة الأمان Titan M الموجودة ضمن أجهزة بيكسل للخطر.

ويعني ذلك أن "جوجل" تبحث عن شخص يمكنه تنفيذ التعليمات البرمجية حتى بعد إعادة ضبط الجهاز واقتحام شريحة الأمان المخصصة دون أن يتمكن المهاجم من الوصول الفعلي إلى الجهاز.

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وتعتبر رقاقة الأمان "Titan M" المدمجة في أجهزة بيكسل، بمثابة المكان الآمن الذي تخزن فيه جوجل جميع البيانات الخاصة بك.

ودفعت الشركة للباحثين في مجال الأمن أكثر من 15 مليون دولار، منذ إطلاق برنامج مكافآت الأخطاء في عام 2010.

كما أن الشركة تقدم الجائزة الأولى بقيمة مليون دولار، وذلك بعد أن كانت الجائزة الأولى سابقًا 200 ألف دولار، ويعني هذا من الناحية الفنية أن جوجل رفعت قيمة الجائزة خمسة أضعاف.

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