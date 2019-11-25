شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات مع سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، متانة العلاقات الأزلية والروابط المشتركة بين السودان وسلطنة عمان، مشيدة بمستوى التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان الأحد، إن الوزيرة استقبلت الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابرى سفير سلطنة عمان لدى السودان، حيث عبرت عن شكرها وتقديرها له بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، وذلك على جهده فى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكدت ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، بما يعزز العلاقات التجارية والثقافية.

من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن شكره لحكومة السودان ووزارة الخارجية على الدعم والمساعدة التى وجدهما، مستعرضا المشاريع التى تم تنفيذها إبان فترة عمله، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون الاقتصادى والتبادل الثقافى بين البلدين.