شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إسرائيلية ترفض التماس أسير فلسطينى مضرب عن الطعام منذ 62 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلى، أمس الأحد، الالتماس المقدم باسم الأسير الفلسطينى مصعب الهندى المضرب عن الطعام منذ 62 يوما، رفضاً لاعتقاله الإدارى.
وقال نادى الأسير - فى بيان إن الهندى (29 عاماً)، اُعتقل فى تاريخ الرابع من سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، ووصلت مجموع اعتقالاته الإدارية على مدار سنوات اعتقاله (24) أمرا.
وخاض الأسير الهندى فى العام الماضى إضرابا عن الطعام استمر لـ (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018، إلى أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً هذا العام، وإلى جانب الأسير الهندي، يواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بل…
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