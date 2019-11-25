«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) كذلك على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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