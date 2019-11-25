شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نعتزم تطبيع الأوضاع فى عدن والمناطق المحررة وفقًا لاتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كما نص عليه "اتفاق الرياض".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمنى، ناقش مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التى تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.

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ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية فى عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفى لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوى النوبة وجه رئيس الوزراء اليمنى الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.