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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمازون تقاضي البنتاجون لخسارتها تعاقدا بـ 10 مليارات دولار
الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت عزمها مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد أن خسرت تعاقدًا بقيمة 10 مليارات دولار لتقديم ما يسمى بخدمات "الحوسبة السحابية" للبنتاجون.
وكان قد تم منح شركة "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون" التعاقد في أكتوبر الماضي، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقالت شركة "أمازون" إن هناك "قصورًا وأخطاء وتحيز واضح" في الطريقة التي يتم بها تقييم العطاءات.
وقال متحدث باسم الشركة: "خدمات أمازون الإلكترونية لديها خبرة فريدة ومؤهلة لتقديم التكنولوجيا المهمة لاحتياجات الجيش الأمريكي، ومازالت ملتزمة بدعم جهود التحديث لوزارة الدفاع".
وأضاف المتحدث: "نعتقد أنه من المهم لدولتنا أن تدير الحكومة ووزراؤها المنتخبون المشتريات بموضوعية وبأسلوب خال من النفوذ السياسي".
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