عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. احتفالات مشجعي فريق فلامنجو تتحول لاشتباكات وأعمال عنف

الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحولت الاحتفالات الحاشدة التى نظمها مئات الألاف من مشجعى فريق "فلامنجو" بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس، اليوم الأحد، إلى اشتباكات وأعمال عنف مما اضطرت الشرطة البرازيلية للتدخل.

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وتوج فريق "فلامنجو" بكأس ليبرتادوريس بعد تغلبه على ريفير بليت الأرجنتينى بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التى جمعتهما في "ليما" عاصمة بيرو، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

سجل نادى فلامنجو البرازيلى هدفين خلال 5 دقائق، بينما أحرز سانتوس بورى الهدف الأول لنادى ريفير بليت فى مرمى فلامنجو البرازيلي فى الدقيقة 14.