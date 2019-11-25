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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. احتفالات مشجعي فريق فلامنجو تتحول لاشتباكات وأعمال عنف
الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تحولت الاحتفالات الحاشدة التى نظمها مئات الألاف من مشجعى فريق "فلامنجو" بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس، اليوم الأحد، إلى اشتباكات وأعمال عنف مما اضطرت الشرطة البرازيلية للتدخل.
وتوج فريق "فلامنجو" بكأس ليبرتادوريس بعد تغلبه على ريفير بليت الأرجنتينى بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التى جمعتهما في "ليما" عاصمة بيرو، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.
سجل نادى فلامنجو البرازيلى هدفين خلال 5 دقائق، بينما أحرز سانتوس بورى الهدف الأول لنادى ريفير بليت فى مرمى فلامنجو البرازيلي فى الدقيقة 14.
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