عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حجرة وجدوها في الأردن قد تكون أقدم قطعة شطرنج بالعالم

الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عثروا في موقع أثري بالجنوب الأردني، على قطعة من الحجر الرملي، يعتقدون أنها قد تكون أقدم قطعة شطرنج في العالم، وهي التي نراها شبيهة أعلاه بضرس، كانت تستخدم كبرج ربما في لعبة الشطرنج المحتوية على ملك ووزير وبرجين وحصانين وفيلين و8 جنود.



Advertisements

عالم آثار، اسمه John Oleson الناشط مع جامعة فيكتوريا الكندية، تحدث الخميس الماضي عن القطعة في اجتماع لمعاهد وكليات أميركية متخصصة بالآثار الشرقية، وذكر في ما قرأته "العربية.نت" بموقع مجلة Science News الأميركية نصف الشهرية، أنه يحتفظ بها في منزله بمدينة فيكتوريا، وأن لعبة الشطرنج "كانت شعبية في العالم الإسلامي قديما" في إشارة ربما إلى العصر العباسي بشكل خاص.

سبب الإشارة إلى العصر العباس في ما قاله، يعود إلى أن العثور على القطعة تم في موقع أثري معروف للآثاريين باسم "الحميمة" المستمد من اسم قرية بعيدة في محافظة معان 50 كيلومترا عن مدينة البتراء الأثرية الشهيرة، حيث اشتهرت المنطقة بأنها كانت معقل "الحركة العباسية" ومركز انطلاق منها لقيام دولة العباسيين، بحسب ما أشارت إليه مصادر عربية تحدثت قديما عن "الحميمة" وجوارها، ومنها ما كتبه البلاذري والبكري، من أنها "مكان سكن الأسرة العباسية" إضافة أن القطع والمكتشفات التي تم العثور عليها أثناء الحفريات الأثرية هناك معظمها من العصر العباسي.

وتم العثور في 1991 على القطعة التي يعود تاريخها إلى 1300 عام مضت، إلا أن عالم الآثار الكندي تحدث عنها الخميس فقط، وذكر أن حفيده البالغ 10 أعوام يلعب معه شطرنج، ويخرج في معظم الأحيان منتصرا عليه في اللعبة التي تؤكد الأبحاث أنها أبصرت النور قبل 1400 سنة بالهند.