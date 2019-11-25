شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباكات مؤيدى حزب الله.. الأمن اللبنانى يطلق قنابل الغاز لمنع العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب اللبنانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق أنصار ومؤيدى حزب الله والمتظاهرين، على السواء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين فى وسط العاصمة بيروت لم يتسن لقوات الأمن والجيش إيقافها بشكل كامل عبر الفصل بين الجانبين.

وكان مؤيدو وأنصار حزب الله قد نفذوا هجوما مباغتا وواسع النطاق على المتظاهرين والمحتجين الذين قطعوا الطريق على جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) الحيوى الذى يربط بيروت بعدد من الأحياء من خلال طريق دولى سريع، كما حطموا خيم المعتصمين بساحتى الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة.

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ولم تفلح محاولات الجيش والقوى الأمنية لمنع تصاعد وتيرة الاشتباكات وتجددها بشكل مستمر، على الرغم من التعزيزات الأمنية والعسكرية الكبيرة، والتى قوبلت بتزايد فى أعداد مؤيدى حزب الله الذين أصروا على الاعتداء على المتظاهرين والمحتجين باستخدام العصى والأحجار والعبوات والزجاجات الفارغة، وهو الأمر الذى قامت معه قوات مكافحة الشغب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق كافة التجمعات بعد تصاعد التوتر على جسر الرينج وتحوله والمناطق المحيطة به إلى ما يشبه ساحة للقتال والكر والفر.

وترتب على إطلاق القنابل المسيلة للدموع انسحاب جانب ملحوظ من المتظاهرين وأنصار حزب الله، وتقدم القوى الأمنية والجيش لفتح الطريق وإنهاء التجمعات.