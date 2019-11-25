دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك تطور هذه الميزة من انستغرام لمستخدميها

كشف المتحدث باسم شركة فيسبوك الأمريكية، تطويرهم لميزة ستحمل اسم المقربون Favorites؛ حيث تُتيح لمستخدمي منصتهم مشاركة منشوراتهم مع الأشخاص المقربون فقط.

اقرأ أيضًا: تطبيق جديد يحقق رقماً قياسياً ويهزم فيسبوك وإنستغرام

وهي الميزة التي تُشابه هذه التي توفرها منصة انستغرام ـ المملوكة لشركة فيسبوك أيضًا ـ لمستخدميها تحت اسم الأصدقاء المقربون. Close Friends

مسؤولو فيسبوك كانوا قد أعلنوا في عام 2011، أن 95% من مستخدمي منصتهم لا يخصصون قوائم خاصة ضمن الشبكة، لذا حاولت تسهيل العملية من خلال التجميع التلقائي الذي ينظر إلى علاقة المستخدمين ببعضهم، وإنشاء قوائم على غرار: أصدقاء الثانوية، العائلة وزملاء العمل ولكن ذلك لم يقنع المستخدمين بزيادة المشاركة.

وهو الأمر الذي لم يحدث مع ميزة الأصدقاء المقربون Close Friends بانستغرام؛ حيث تم إطلاق هذه الميزة بعد اكتشاف أن 85% من رسائل المستخدمين الخاصة تذهب إلى بضعة أشخاص محددين ومن ثمّ لاقت الميزة نجاحًا.

اقرأ أيضًا: ثغرة أمنية خطرة.. حدّث الواتساب على هاتفك الآن!

Advertisements

وحسبما أوضح المتحدث باسم منصة فيسبوك، فأن هذه الميزة لازالت قيد التطوير ولم يتم تجربتها على مستخدميها أو حتى بعض العاملين بها.المزيد:

بالصور: استكشف مقر شركة فيسبوك من الداخل... فخامة تفوق التوقعات

صور لأبرز 10 منتجات مستوحاة من فيسبوك

بالصور.. ما هي أبرز 10 أسئلة تطرحها شركة فيسبوك عند إجراء مقابلة وظيفية؟

هل تذكر كيف كان شكل فيسبوك قبل 11 عاماً وكيف تطوّر؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي