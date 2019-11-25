مصدر أمنى عراقى: مقتل ضابط وجنديان ومدنى فى هجوم مسلح بديالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، مقتل ضابط برتبة رائد وجنديان ومدنى بهجوم مسلح شمال شرقى محافظة ديالى. وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن ضابط برتبة رائد وجندين إثنين ومدنى قتلوا، الأحد بهجوم شنته عناصر تعود لتنظيم داعش الإرهابى فى قرية الإصلاح بناحية جلولاء شمال شرقى ديالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تدمير وكر لتنظيم (داعش) يحتوى على أحزمة وعبوات ناسفة، فى محافظة الأنبار.

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