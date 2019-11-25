شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. وفاة مواطنة وابنها وابنتها وعاملتهم في تصادم بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفيت مواطنة وابنها وابنتها وعاملتهم المنزلية في حادث مروري مروع بطريق صبيا جازان، وقدّم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى المقدم محسن بن محمد مسفر القحطاني، من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان، في وفاة حرمه وابنه وابنته وعاملتهم المنزلية.
وأعرب أمير جازان، خلال تعزيته للمقدم محسن القحطاني، عن صادق مواساته، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمه وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه عبّر المقدم محسن القحطاني عن شكره لأمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته له ولأسرته في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع.. وفاة مواطنة وابنها وابنتها وعاملتهم في تصادم بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.