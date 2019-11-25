«ناشئة الشارقة».. حاضنة العقول المبدعة وراعية المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقول مبدعة، ومواهب في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية، تجمعها «ناشئة الشارقة» في حفل يحمل عنوان «منارة وطن» يشهد تكريم أصحاب المنجزات والابتكارات من الناشئة الذين مثلوا الإمارات في عدد من الملتقيات والمنافسات الدولية، إلى جانب الموهوبين والرياضيين والفنانين الذين قدموا تجاربهم في أبرز الأحداث الإبداعية والمعرفية المحلية والخليجية.يبدأ الحفل غداً، وتفتح «ناشئة الشارقة» في يومه الثاني بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، منصات واسعة لاستعراض ثمرة جهودها التي قادتها للاستثمار بالأجيال الجديدة، بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.تنكشف جهود «ناشئة الشارقة» بمراكزها الثمانية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، بتتبع سيرة منجزاتها خلال العامين (2018-2019)، وحصد العديد من الجوائز والنجاحات خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات المحلية والعالمية، إذ فاز 11 منتسباً بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وتوجوا بجائزة «Community Award» في بطولة فيكس العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية. كما نال فريق ناشئة واسط ثلاث جوائز في سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، بمجال مسابقة الروبوت فيكس فئة ال «إي دي آر»، منها جائزة «Skills Award» التي أهلت الفريق إلى تمثيل الإمارات في نهائيات المسابقة العالمية في ولاية كنتاكي الأمريكية.وفاز فريق ناشئة كلباء بجائزة «Build Award» في مجال (VEX-IQ)، ضمن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وحصد الناشئة أربع ميداليات منها ذهبيتان في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، متمثلة في ذهبية وفضية وبرونزية فئة التوصيلات الكهربائية، وذهبية فئة حلول برمجيات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الفوز بالمركز الثاني في معرض ومسابقة بالعلوم نفكر 2019. أظهرت الناشئة العديد من المواهب الواعدة على مستوى الفنون المسرحية والآداب التي توجت بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي تبرز دور الناشئة في الاهتمام بمواهب الشباب الفنية، وفاز أحد خريجي ناشئة الشارقة بجائزة أفضل ممثل واعد في أيام الشارقة المسرحية، وفاز 18 منتسباً بمراكز متقدمة في سباق الأندية الثامن للثقافة والفنون في مجالي المعلومات العامة والمسرح، وفاز أربعة منتسبين بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي فئة الطالب المتميز. كما شارك 15 منتسباً في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة ضمن برنامج تدريبي صُمم خصيصاً لناشئة الشارقة لإكسابهم مهارات حركة الجسد ومواجهة الجمهور، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من منتسبي ناشئة الشارقة في اجتماع شباب الأمم المتحدة بأمريكا، لتعزيز قدراتهم على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات العالمية، وانضمام 40 منتسباً إلى فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون»، ضمن برنامج «فن المانجا» في مستواه الأول. وعلى المستوى الرياضي، استثمرت الناشئة في المواهب الشبابية الرياضية ، وقدمت لهم جميع أشكال الدعم التي مكنتهم من الانضمام إلى فرق في مختلف المجالات الرياضية.يقول محمد سعيد المزروعي: انضمامي لناشئة الشارقة طوال 5 أعوام فتح لي أبواباً واسعة في عالم الإبداع والنجاح، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مسار العلوم والتكنولوجيا، وصقلت لدى العديد من المهارات مثل الروح القيادية وتعلمت البرمجة والتصميم، وأسلوب الإلقاء والإتيكيت وغيرها الكثير.يقول عبد الرحمن الكمالي: اكتسبت خلال انضمامي لناشئة الشارقة على مدار العامين الماضيين، العديد من المهارات التي ساعدتني في صقل مهاراتي في مجال صناعة الروبوت، والحصول على العديد من البطولات على المستويين المحلي والعالمي.

تفوق تكنولوجي وفني

خلال 2018، تمكنت «ناشئة الشارقة» من تحقيق العديد من النجاحات التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها طوال الفترة الماضية، ومن أبرزها، الحصول على المركز الأول في بطولة الروبوت فيكس الوطنية في أبوظبي، والفوز بجائزة الفريق المثالي في بطولة فيكس العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والفوز بالمركز الثاني في المسابقة الوطنية للروبوت، والتأهل للمشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي في تايلاند. كما حصلت الناشئة على المركز الأول في فئة الأفلام القصيرة، والمركز الثاني فئة المعلومات العامة في سباق الأندية للثقافة والفنون، وشارك 11 منتسباً في مهرجان تونس الدولي للمسرح المدرسي، وشارك عدد من منتسبي ناشئة الشارقة في برنامج سفراء الأمم المتحدة في نيويورك.