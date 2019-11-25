شكرا لقرائتكم خبر عن الليل يتخلى عن عزلته في «الخرطوم للشعر العربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول، فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي بأمسية شارك فيها: عماد محمد بابكر، وأحمد النور منزول، والحسن عبد العزيز، وسلافة خالد، والشيخ موسى، ومحمد زين أبوجديري، ومعاذ إبراهيم، وميرغني ديشاب، وبعدها تم تكريم المشاركين في المهرجان.

كان اليوم الثالث للمهرجان قد بدأ بندوة «تجليات الوطنية في الشعر السوداني» التي أقيمت في جامعة إفريقيا العالمية بحضور الدكتورة عائشة موسى السعيد عضوة مجلس السيادة السوداني، والبروفيسور كمال عبيد مدير جامعة إفريقيا وعمداء الكليات. وأعقب الندوة قراءات شعرية لضيوف المهرجان د. علاء جانب «مصر» الذي قال: «أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على رعايته لبيوت الشعر العربية التي تمثل منبراً ثقافياً مهماً يبشر بمستقبل واعد للشباب، كما أن المشاركة في هذا المهرجان أشعرتني بسعادة غامرة للقاء إخوتي المثقفين السودانيين، ولاستمتاعي بأصوات سودانية شابة»، وقرأ قصيدته «عطراً يمر.. يرتبُ الأشياء»، يقول فيها:

«تتأوّه الصحراء حين ترى فمي..

عطشاً فترفع كفّها استسقاءَ

والماء في شفتيك يمنع نبعه..

عني العفاف وما أجلّ الماءَ

قد يمنح العطش الكريم لوردة

نُبْلاً.. فيُكسبها الذبول بهاء

إلى أن يقول:

وتبيع وهماً يخدع الفقراءَ

أنا يا ابنتي.. عظْم المشاعر واهنٌ

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مني وتاريخي يئنّ شقاء.

أما السورية قمر الجاسم فقالت: «سعيدة جداً بدعوتي إلى المشاركة في المهرجان، حيث إنها المرة الأولى التي أحضر فيها إلى السودان»، و ألقت قصيدة: «من وجهة نظر البحر».

وقرأ السنغالي محمد جوب، مجموعة قصائد استندت على الحكمة والفلسفة طريقاً للولوج لباب القصيدة، يقول:

غداً سَيضحَك من يبكي لعلّته/‏‏ فَيخرُج الليلُ من أدغال عزلته/‏‏ والصاعدون على أكتافهم حجرٌ/‏‏ مثقَّلون كَ«جيفارا» بثورته/‏‏مرتِّبُون لفوضى الأرض مُذ خُلقُوا.

أما السعودي عبد اللطيف بن يوسف، فوقف على أرض النص القديم المتجدد حاملا ثقافته العميقة ورؤاه المتألقة، يقول:

صعاليك عداؤون مروا على النوى

خفافاً وأهدوني سنان المثقفِ

ولكنني والحمدلله سيدٌ

وتدري تيم أنني سيفُ خندفِ

فما المجد إلا كالهوى أوجع الهوى

متى قل حظي فيه زاد تطرّفي.

وفي اليوم الثاني من المهرجان زار وفد الشارقة الذي ضم عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة والدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر بالخرطوم، منزل الشاعر الراحل الصاغ محمود أبوبكر.