«مشهور الخالدية» بطل جوهرة تاج زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حصدت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية في ختام فعاليات النسخة ال11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس في نادي أبوظبي للفروسية تحت شعار«عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتوج الجواد «مشهور الخالدية» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مالك عذبة للسباقات، بسباق جوهرة تاج الشيخ زايد، والذي يعد أغلى سباق للخيول العربية في العالم وتبلغ جائزته خمسة ملايين درهم.

أشرف على الجواد الفائز فيلب كونتجون وقاده جين برنارد، وقطع مسافة 1600 متر في 1:44:69 دقيقة.

وتوج الشيخ محمد، والشيخ حمدان والشيخة لطيفة أنجال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود بفوز مشهور الخالدية بالسباق الأغلى.

كما حضر الحفل وشارك في التتويج، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»، وعبدالرحيم العوضي سفير الدولة لدى بولندا، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا، وسط فرحة الجمهور الذي بلغ عدده 12 ألف متفرج عاشوا اجواء احتفالية رائعة.

وتوجت الفرس«بينونة» لصاحب السمو رئيس الدولة، وبإشراف ايريك ليمارتيل، وبقيادة الفارس ليكاردو لاكويني، بلقب مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين والبالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، والبالغة مسافته 1600 متر.

وسجل «اسياد» لصاحب السمو رئيس الدولة زمناً قدره 1:47:98 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر، وظفر بلقب ختام بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، تحت إشراف اريك ليمارتيل وقيادة الدنماركية فكتوريا لارسن، وبلغت جوائز السباق135 ألف درهم.

وتوج الجواد «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبإشراف روبن شاربي، وبقيادة جيم كرولي بجائزة شهداء الإمارات للخيول العربية، والذي أقيم في الشوط الافتتاحي البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية.

وانتزع الجواد «جوال الريف» العائد إلى أحمد إبراهيم بن عامر الشميني وبإشراف حسن صالح الحمادي وبقيادة ريتشارد مولن، كأس الوثبة ستاليونز «لملاك الإسطبلات الخاصة فقط» البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، برعاية مزرعة الوثبة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة.

وتوج المهر «سليم الريف» «لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وبقيادة جوسوس راوليس، بجائزة شهداء الإمارات للخيول العربية، والذي أقيم في الشوط الثالث البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مالك «مشهور الخالدية» ان كأس جوهرة الشيخ زايد غال عليهم وأن الإمارات والسعودية بلد واحد وأسرة واحدة وأن الفوز لم يذهب بعيداً.

وقال: شعورنا بالفوز بالكأس الغالية لا يوصف لانه يحمل اسماً غالياً علينا ونحن نكن تقديراً كبيراً لقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي إن النجاح لا يأتي من فراغ وإن دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية يؤكد على نجاح فعاليات ختام مهرجان سموه للخيول العربية، وبفضل متابعته اصبحت سباقات الخيول العربية تقام في كل انحاء العالم.

وأضاف: سباق جوهرة تاج الشيخ زايد للخيول العربية هو الأغلى في كل العالم ويأتي في ختام المهرجان بمشاركة نخبة خيول العالم تخليداً لذكرى الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه. وأكد الريسي ان الإمارات باتت في صدارة العالم في الفروسية وبالتالي اصبحت وجهة لملاك الخيول من شتى انحاء العالم.