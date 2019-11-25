شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ومستوطنوه يستهدفون «الأقصى» و«الإبراهيمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف الاحتلال «الإسرائيلي» ومستوطنوه أمس القدس والخليل، واقتحم 200 مستوطن وطلاب مدارس يهودية المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال الخاصة، وأغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل وسط انتشار أمني كثيف لجنود الاحتلال، لتوفير الحماية للمستوطنين، وأغلقت القوات «الإسرائيلية» طريق «مدخل النفق» المؤدي إلى قرى شمال غرب مدينة القدس واحتجزت عشرات المركبات الفلسطينية، وأصيب عشرات الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع جنوب الخليل وفي عزون شرق قلقيلية، واعتقل11 فلسطينياً بينهم ثلاثة أطفال في الخليل.

واقتحم 103 مستوطنين، و87 طالباً من المدارس الدينية اليهودية،أمس الأحد، الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال،و قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وبأداء طقوس تلمودية .

وأغلق الاحتلال طريق «مدخل النفق»، الطريق الوحيد المؤدي لقرى شمال غرب القدس التي يقطنها قرابة 60 ألف فلسطيني،وسمح جنود الاحتلال لعدد محدود من المركبات بالمرور بعد تفتيش دقيق .

وتواصلت فجر الأحد المواجهات في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة. وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين وفتشوا عدداً من المنازل واستجوبوا ساكنيها، حيث أصيب مواطنون بالاختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين والطلبة، الأحد، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل،حيث اطلقت قوات الاحتلال، وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مجمع المدارس، وحاجز أبو الريش العسكري ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية من المدينة، والبلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، تشهد حالة من التوتر الشديد نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت حماية جيش الاحتلال.

وكان مئات المستوطنين، قد اقتحموا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بعد منع سلطات الاحتلال المسلمين والزوار من الوصول إلى الحرم.

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وكان جنود الاحتلال قد أجبروا المئات من أصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، على إغلاق محالهم التجارية، ومنعت حركة المواطنين، تمهيداً لاقتحام المستوطنين منطقة شارع بئر السبع لأداء طقوس تلمودية عند قبر «عتنائيل بن قنز» وهو موقع أثري يقع في شارع بئر السبع الذي يقع تحت السيطرة الفلسطينية،بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه «عيد سبت سارة».

واستنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة من قبل غلاة المستوطنين بحق الفلسطينيين العزل في المدينة، وإغلاق سلطات الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين. ودعت البلدية أحرار العالم إلى رفض وإدانة الإجراءات الاحتلالية غير القانونية التي تمارسها وتنفذها بالحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، مطالبة «اليونيسكو» بضرورة التدخل العاجل لحماية الحرم الإبراهيمي من التهويد والسرقة وتغيير معالمه الإسلامية من قبل الاحتلال الذي يحاصره بحواجز عسكرية وبوابات إلكترونية ويعرقل الوصول إليه.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا أول أمس السبت، في اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء، وسط مدينة الخليل. وذكرت «وفا» أن أعداداً كبيرة من المستوطنين اقتحموا قلب الخليل ومركزها التجاري باب الزاوية، وهاجموا الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الفارغة ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة عدد من الشبان، إضافة لنشر حالة من الرعب، خاصة بين الأطفال. وأضافت أن المستوطنين اعتلوا سطح منزل لعائلة أبو منشار،على مدخل شارع الشهداء، يقطنه المواطنان أنس البايض وسامح زاهدة، بعد أن هاجموه بالحجارة والزجاجات الفارغة.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم ذو إعاقة، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأحد، ثلاثة أطفال من خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. وأكد هاني عاشور والد الطفل باسل (10 سنوات) أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة أطفال من بينهم نجله، بعد خروجهم من المدرسة، مشيراً إلى نقلهم إلى مستوطنة «كريات أربع» للتحقيق.

وفي سياق متصل، ألقت مجموعة من المستوطنين الحجارة باتجاه المحال التجارية في منطقة باب البلدية القديمة المدخل الشمالي للبلدة القديمة في مدينة الخليل، ما اضطر أصحاب المحال إلى إغلاق أبوابها.

كما أعلن جيش الاحتلال اعتقال 8 فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات عنيفة ضد الجيش والمستوطنين.

على صعيد متصل.. أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» إسقاطه، مساء أمس حوامة صغيرة جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد اجتيازها للسياج الفاصل.(وكالات)