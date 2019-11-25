رواد المشرق في ضيافة المجمع الثقافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي نجاة الفارس:

انطلقت أمس فعاليات ندوة «رواد المشرق - الرّحالة الغربيون والجزيرة العربية»، ومعرض «خمسة قرون من المغامرة والريادة - رحّالة الغرب في الجزيرة العربية» بالمجمّع الثقافي / أبوظبي، واللذين تنظمهما دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بهدف تسليط الضوء على الثقافة العربية وتاريخ الحوار الثقافي والتبادل الحضاري بين الأمم.

حضر افتتاح الندوة والمعرض محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور فهد عبدالله السماري المستشار بالديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والدكتور علي بن تميم رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، ونخبة من الأكاديميين ورواد الفكر والثقافة والخبراء الدوليين مالرموقين والمستشرقين من الإمارات والخليج والعالم العربي.

في كلمته الافتتاحية قال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع المكتبة بالإنابة في الدائرة: «إن تنظيم الندوة والمعرض يأتي ضمن رسالة الدائرة القائمة على نشر المعرفة وتنمية الوعي الثقافي. ونؤكد اليوم حرصنا المستمر على جمع كافة المصادر المتعلقة بتراث الخليج والعالم العربي في آن معاً، هذا الإرث الإنساني الذي يضم المئات من نصوص الرحلات النادرة».

يقدم المعرض الذي يستمر لغاية السبت ال 30 نوفمبر، فرصة للزوار للاطلاع على مجموعة من المقتنيات التاريخية النادرة ومجموعة واسعة من الكتب والوثائق، بينها 130 صورة نادرة بعضها يعرض لأول مرة، إضافةً إلى خرائط ورسومات من السلسلة التراثية «رواد المشرق العربي»، وتهدف إلى التعريف بتجربة الرحالة الغربيين أثناء تجوالهم في الجزيرة العربية، من خلال نشر الوثائق والرحلات التاريخية التي أجراها المؤرخون عبر الزمن.

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وتحدث في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «تمثيلات الجزيرة العربية في كتابات الرحّالة الغربيين»، الدكتور فهد عبدالله السماري، وأدارت الجلسة الإعلامية شانتال صليبا أبي خليل.

ناقش الدكتور فهد الأسباب التي تجعل من ندوة ومعرض روّاد المشرق حدثاً ذا أهمية خاصة، حيث تتم دراسة ما تركه رحالة الغرب من منظور معرفي وبصري مهم جداً على مدار خمسة قرون.

وتابع: «يعكس هذا الإرث الثقافي مدى تسامح ثقافتنا العربية، التي احتضنت مجتمعات أجدادنا هؤلاء الرحالة، وهو ما يوفر أرضية خصبة لشبابنا للعمل على ترسيخ مبادئ التسامح. وأدعو شبابنا إلى أن يعملوا على توسعة آفاقهم والحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثمين، وأن يتحصنوا بتاريخهم لفهم سياق هذا المحتوى الذي تركه الرحالة، وذلك ليتمكنوا من التدقيق والتمحيص ضمن علم الاستشراق».

وأضاف: «نحن أمام شباب واعٍ تتوفر لديه المعرفة لفهم الواقع والبعد الحضاري، ليكون حيادياً وأكثر إنصافاً في نقد أدب الرحالة المستشرقين».

فيما ناقشت الجلسة الثانية منهجية الدراسات والتجارب المتعلقة بأدب الرحلات إلى المشرق وجزيرة العرب، وشارك فيها د. ديونيسوس أغيوس زميل الأكاديمية البريطانية وأستاذ الدراسات العربية من جامعة أكستر، والكاتب والأديب البولندي ستانيسلاف ستراسبورجر، وأدارتها الكاتبة الإماراتية لولوة المنصوري.