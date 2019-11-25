«الشارقة للطوابع» يسدل الستار على نسخته العاشرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس الأول، فعاليات الدورة العاشرة من معرض الشارقة للطوابع البريدية الذي نظمته جمعية الإمارات لهواة الطوابع، بالتعاون مع مركز «ميجا مول الشارقة»، خلال الفترة بين ال 19 وال 23 من نوفمبر الجاري، بمشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه، من خلال 154 منصة عرض، و32 منصة مبيعات، وتبادل الطوابع والعملات.

حضر حفل الختام عبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، ومحمد سرور مدير التسويق في مركز «ميجا مول الشارقة»، وعلي عبد الرحمن رئيس معرض الشارقة للطوابع 2019، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات البريدية والهواة من مختلف الدول المشاركة في المعرض. ونجح المعرض في جذب حضور لافت من الزوار والهواة والمختصين، وسط إشادة دولية وجماهيرية بالاهتمام المتزايد من قبل الشارقة بصناعة المعارض الثقافية والتراثية التي تحظى بإقبال السكان والزوار، الذين يحضرون خصيصاً إلى الدولة من أجل مثل هذه الفعاليات.

وأسدل الستار على فعاليات المعرض بمزاد شهد حضوراً كبيراً من عشرات الهواة القادمين من داخل الدولة وخارجها، والذين تنافسوا على معروضات المزاد الذي وصلت قيمة مبيعاته إلى نحو 60 ألف درهم، على قطع ومجموعات من الطوابع البريدية والعملات النادرة، والتي يعود تاريخ الكثير منها إلى بدايات القرن التاسع عشر. وشهد الحفل الختامي تكريم كل من بريد الإمارات، والبريد السعودي والعماني والجهات الراعية للحدث، إلى جانب تكريم المحكمين الذين أشرفوا على مسابقة المعرض، فضلاً عن تكريم عدد كبير من الهواة والفائزين في المسابقة، إذ منحت اللجنة التحكيمية 13 ميدالية فضية مذهبة كبيرة، و7 ميداليات فضية مذهبة.

أعرب عبدالله خوري عن سعادته بالنجاح الذي حققته هذه النسخة من المعرض الذي احتفى هذا العام بمرور عشر سنوات من النجاح والتميز، والتحول إلى منصة مثالية تجمع الهواة سنوياً تحت مظلته في حدث بات الأكبر على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن النسخة العاشرة من المعرض أثبتت مكانته الرائدة من خلال التطور الملحوظ في المشاركات والمعروضات، إلى جانب الأنشطة المصاحبة، والتي حولت المعرض إلى فعالية توعوية للتعريف بهذه الهواية ذات البُعد الثقافي.

وأكد محمد سرور حرص مركز «ميجا مول الشارقة» على استضافة وتنظيم الأحداث والمعارض المتميزة، في إطار جهوده لإعادة إحياء الاهتمام بهذه الهوايات المهمة والمفيدة من جديد، فضلاً عن المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في الشارقة من خلال جذب المهتمين بالطوابع والعملات، وتشجيعهم على زيارة الإمارة.