شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: تحقيـق السـلام مفتـاح لحـل أزمـات السـودان كافـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

قطع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أمس الأحد، بأن الحكومة لن تقدم على رفع الدعم عن السلع، دون موافقة الشعب السوداني.

وكشف حمدوك في كلمته أمام «ورشة عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية» بقاعة الصداقة، عن حوارات عميقة تجري بشأن قضايا غلاء الأسعار والمعيشة وقضية دعم السلع.

وقال إن قضية الدعم تجرى حوارات عميقة وواسعة بشأنها مع كل قطاعات الشعب، بيد أنه عاد وأضاف: «سيكون الخيار لشعبنا لرفضه من عدمه».

وذهب إلى أن ملف الاقتصاد يعتبر قضية محورية، واصفاً قضية غلاء الأسعار والمعيشة بأنها تحد يجابه الحكومة، متعهداً بإيجاد الحلول والمعالجات.

وأوضح حمدوك أن أولويات حكومة الفترة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة، وإشاعة الحريات العامة والخاصة، وضمان حرية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد على أن الأولوية القصوى لبناء السلام المستدام لارتباطه بكل القضايا مثل معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة.

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الى ذلك، يزور حمدوك، اليوم الاثنين، إريتريا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتوترات الأوضاع في شرق السودان. وكانت محادثات سابقة في يونيو الماضي، أفضت إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

وكان حمدوك قد التقى أمس، وفد الأمم المتحدة برئاسة مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بالمنظمة، الذي أوضح أن رئيس الوزراء أطلعه على خطط الحكومة وجهودها في تحقيق السلام.

وأوضح لوكوك أنه تم الاتفاق على أهمية دعم المجتمع الدولي لمهام الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وأشار إلى أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم للحكومة، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

في الأثناء، يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المخصص للتعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي في السودان، وذلك اعتباراً من العام 2020 عبر مشروع محدد يستهدف المدارس السودانية التي تستضيف أعداداً كبيرة من الأطفال اللاجئين.

وقالت بعثة الاتحاد في السودان في بيان، أمس، إن وفداً من الاتحاد قام بزيارة ميدانية إلى ولاية جنوب كردفان، وأشارت إلى أن الاتحاد يهدف إلى تحسين وصول التعليم لجميع الأطفال ولاسيما الفتيات والفئات الأضعف لتحقيق بيئة تعلم آمنة.

على صعيد آخر، نفت قوى إعلان الحرية والتغيير بشدة كونها تسعى لخلق تمكين جديد، على نسق ما قام به النظام المخلوع، وأكدت أن ما تقوم به الحكومة الانتقالية من إحلال وإبدال في مؤسسات الدولة إنما هو إبعاد لرموز النظام القديم واستبدالهم بذوي الكفاءة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف وجدي صالح، إن تفكيك مؤسسات النظام المباد واجب دستوري ومطلب ثوري. وأوضح أن كل ما يجري يتم وفقاً لنص الوثيقة الدستورية، ولفت إلى استمرار عملية الإبعاد لعناصر النظام القديم المعيقين لعمل الحكومة في إنفاذ مهامها.