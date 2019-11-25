2.1 % نمو اقتصاد دبي إلى 208 مليارات في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال مركز دبي للإحصاء إن اقتصاد الإمارة حقق نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وقد حقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام.

وكان النمو الأقوى المسجل خلال النصف الأول من نصيب قطاع النقل والتخزين الذي نما 6.2%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة نمو 3.3%، فيما حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً 2.7%، والأنشطة العقارية 2.1%. ونما قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 0.4% مقابل 0.3% للصناعة التحويلية، وانكماش 1.7% في «المعلومات والاتصالات» و1.4% في الأنشطة المالية والتأمين.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

وبحسب «دبي للإحصاء» جاءت أعلى قيمة لإعادة تصدير تجارة المناطق الحرة في النصف الأول 2019 لإمارة دبي (الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها) حيث بلغت 66 مليار درهم.