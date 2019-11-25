الجيش الليبي يفرض حظراً جوياً على طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري،أمس الأول السبت، منطقة يحظر فيها الطيران فوق منطقة العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس وما حولها،فيما أعلن خفر السواحل الإيطاليّون أنّهم أنقذوا 143 مهاجرًا،بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده إن إعلان الحظر الجوي يأتي «نظراً لتطور العمليات العسكرية وتقدم قواتنا نحو العاصمة».

وحذر مصلحة الطيران المدني الليبي وكل شركات خطوط النقل الجوي وكل مستخدمي المجال الجوي الليبي من خرق الحظر ودخول المنطقة المحددة دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة للجيش الليبي والحصول على إذن حتى لا تتعرض لأي خطر أو أي أضرار.

وأوضح المسماري أن المنطقة التي يحظر فيها حركة الطيران تشمل 7 مواقع وهي منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق.

وأكد أنه تم استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

وطالبت القيادة العامة جميع الجهات المعنية بهذا الإعلان بالتقيد التام به والتعامل بجدية كاملة مع الأمر.

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وذكر المسماري أن القيادة العامة سبق وأعلنت منطقة تبعد حوالي 50 كم شمالي سرت وصولاً إلى الحدود التونسية منطقة عمليات عسكرية، حيث يتم التصدي لأي هدف مشتبه به .

من جهة أخرى،أعلن خفر السواحل الإيطاليّون أنّهم أنقذوا 143 مهاجرًا، والعثور على جثث سبعة آخرين بينهم خمس نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال خفر السواحل في بيان إنّ «طواقم أربع دوريّات أنقذت 143 شخصاً سقطوا في البحر» من على متن قارب. وروى ناجون أنّ حوالى 20 من الذين كانوا على متن القارب، باتوا في عداد المفقودين. وقام قارب دورية بانتشال جثث ثلاث من النساء بينما عثر عمال الجمارك على جثتي امرأتين أخريين على الشاطئ بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو 150 شخصاً،وعثر على جثتين أخريين السبت على شاطئ كالا غاليرا على الجانب الجنوبي من الجزيرة.

وذكر حرس السواحل إن عمليات الإنقاذ كانت معقدة بسبب ارتفاع الأمواج «وكذلك بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين سقطوا في الماء في الوقت نفسه».

وأعلن المدعي العام في ميناء اغريغينتو الصقلي فتح تحقيق في الحادث. ودعت منظمة «الأذرع المفتوحة» الإسبانية غير الحكومية الدول الأوروبية إلى السماح بنزول المهاجرين «فوراً» في ميناء آمن لأن الوضع «حرج». وأضافت: «نواصل المطالبة باحترام حقوق الناس بموجب المواثيق الدولية والقانون البحري».

(وكالات)