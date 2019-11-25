الزيودي يدشن مزرعتين مائيتين في «كارفور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، تدشين مزرعتين مائيتين في كارفور، الذي تديره شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، في فروعها في «ماي سيتي سنتر مصدر»، و«ياس مول» في أبوظبي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة لتحقيق المحصلة الإيجابية بحلول عام 2040 من خلال خفض استهلاك المياه، والحد من البصمة الكربونية، وفي إطار التزامها بتوجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز نظم الزراعة الحديثة، وتعزيز التعاون مع المزارعين المحليين.

رافق الدكتور الزيودي في حفل التدشين، إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى «ماجد الفطيم القابضة»، وميجيل بوفيدانو الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات، ومدير إدارة التميز لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، وفيليب بجييون مدير كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، إضافة إلى لفيف من مسؤولي وممثلي الوزارة والشركة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تولي الإمارات اهتماماً كبيراً لتوظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على الحلول الابتكارية في تحقيق استدامة كافة القطاعات، بدورنا نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز هذا التطور التقني والابتكاري في تنمية القطاعات التي نعمل عليها، ومنها القطاع الزراعي».

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وأضاف: «تولي الوزارة أولوية لنشر واستخدام حلول نظم الزراعة الحديثة، ومنها الزراعة العمودية والمائية، والتي تخفض استهلاك المياه بنسب لا تقل عن 90%، وتزيد من معدل الإنتاجية للعديد من المنتجات الزراعية، لذا تعمل على تشجيع المزارعين على تبني هذه النظم عبر توفير الدعم المادي بتوفير مستلزمات الزراعة بقيمة منخفضة، وتقديم الدعم والتوجيه الإرشادي الذي يضمن نجاح هذه النظم واستدامتها».

وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه شركة ماجد الفطيم عبر إقامة مشاريع مصغرة تعتمد هذه النظم الزراعية في منافذ بيع التجزئة التابعة لها يمثل دعماً وتعزيزاً قوياً لضرورة شراكة القطاع الخاص في رسم وتنفيذ توجهات الدولة، وتحقيق مستهدفاتها.

وأثنى على الدور المهم الذي تلعبه «ماجد الفطيم» للمساهمة في تحقيق الاستدامة على مستوى العديد من القطاعات، كما أشاد بدور مجموعة السركال المنفذة لمشروع المزرعتين، والدور الذي تلعبه في توفير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة الداعمة لاستدامة القطاع الزراعي.

وثمن ميجيل بوفيدانو جهود الزيودي في دعم المبادرات الرامية لتعزيز الممارسات المستدامة في الدولة، وخصوصاً التي تعنى بتعزيز التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج الزراعي الحديث. وقال: «يفرض موقعنا الريادي في قطاع التجزئة علينا أن نكون سبّاقين دوماً في إيجاد المبادرات المستدامة الفريدة من نوعها، والتي لها أثر إيجابي في البيئة والاقتصاد والمجتمع، حيث تتيح مبادرة المزارع المائية لعملائنا فرصة التعرف بشكل مباشر إلى دور التكنولوجيا والابتكار في تطوير الزراعة والإنتاج، وتوفر لهم منتجات طبيعية طازجة وذات جودة عالية، وبالشكل الذي يسهم في استدامة الموارد الطبيعية ودعم الإنتاج المحلي».