شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد: القيادة حريصة على الصداقة مع تركمانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لجمهورية تركمانستان، في منطقة جميرا في دبي.

وأشاد سموّه - في كلمة له في المناسبة - بمستوى العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وتركمانستان، على مختلف الصعد، خاصة في الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي. مؤكداً حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على تعزيز أواصر الصداقة ومزيد من الانفتاح بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يؤمن مصالحهما المشتركة.

كما تحدث القنصل العام لتركمانستان في دبي، خلال الاحتفال، مشيرا إلى أن تدشين مقر جديد لقنصلية بلاده في دبي، سيسهم في تطوير العلاقات مع دولة الإمارات، لاسيما في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية.

حضر الاحتفال، حميد القطامي، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي، المدير العام، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل» الشركة الإماراتية التركمانية المشتركة التي تستثمر في حقول النفط في تركمانستان، وعلي الجروان، رئيسها التنفيذي.

كما حضر الحفل، ميريدوف رشيد، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في تركمانستان، وعدد من المسؤولين وأبناء الجالية التركمانية في الدولة.

(وام)