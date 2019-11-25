الإسباني راهم يتوج بثنائية تاريخية في "جولف دبي"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق الإسباني جون راهم إنجازاً مضاعفاً بفوزه بالثنائية أمس الأحد، بعدما توج بلقب النسخة الحادية عشرة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، ليحصد بهذا الانتصار لقب الموسم ل«السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية.

وتفوق راهم ليحقق انتصاراً مهماً للغاية بالنظر إلى كون هذا الحدث يقدم الجائزة الأضخم على الإطلاق على مستوى العالم، بعدما كسب 5 ملايين دولار، بفوزه ب3 ملايين دولار عبارة عن الجائزة المخصصة للفائز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ومليوني دولار إضافية لفوزه بلقب «السباق إلى دبي».

ونجح راهم في إنهاء المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، متفوقاً على أفضل 50 لاعباً هذا الموسم شاركوا بصورة حصرية في منافسات البطولة التي تقدم جوائز مالية إجمالية تبلغ 13 مليون دولار، ونالت اهتماماً دولياً كبيراً في هذه النسخة تحديداً بعد التغييرات التي جعلت المنافسة مفتوحة على لقب الموسم حتى اللحظات الأخيرة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحقق فيها النجم الإسباني لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية بعد عام 2017، والأولى في مسيرته التي يظفر فيها بلقب «السباق إلى دبي»، لينضم إلى نادي النخبة من أساطير وعمالقة رياضة الجولف.

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وجاء في المركز الثاني الإنجليزي تومي فليتوود، الذي أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، وفي المركز الثالث الفرنسي مايك لورينزو فيرا، برصيد 17 ضربة تحت المعدل.

وفي ختام المنافسات قام محمد المعلم المدير التنفيذي، المدير العام لموانئ دبي العالمية، بتتويج راهم بصولجان البطولة، فيما سلم يوسف كاظم الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف، اللاعب الإسباني كأس «السباق إلى دبي».

ونال الأسكتلندي روبرت ماكنتري جائزة أفضل لاعب صاعد في الجولة الأوروبية هذا الموسم، بعدما جاء في المراكز العشرة الأولى 7 مرات، ونجح في الوصول لنهائيات البطولات في 25 من أصل 30 بطولة شارك فيها.

وأعرب يوسف كاظم الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف، عن تقديره لجهود فرق العمل المنظمة لهذه النسخة الاستثنائية، وقال: «نخص بالشكر تحديداً المتطوعين وكل من عمل بصمت خلف الكواليس، من أجل تحقيق النجاح الذي حرصنا على الاستمرار فيه سيراً على درب التفوق في النسخ الماضية لبطولة ولدت كبيرة منذ اليوم الأول، وتأكيداً لهذه النسخة تحديداً التي تأتي تزامناً مع احتفالات الدولة ب«عام التسامح»، وهو ما انعكس على تنوع الجنسيات الحاضرة من لاعبين وجماهير وغيرهم».

وفي سياق متصل، تم بث 3490 ساعة من التغطية التلفزيونية للبطولة بواسطة 138 متخصصاً من طاقم التلفزيون، إلى 547 مليون منزل في جميع أنحاء العالم، وهي إحصائية تعكس مدى الاهتمام العالمي بهذا الحدث.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري على مدار أيام البطولة نحو 65 ألف متفرج، منهم 21 ألفاً استمتعوا بضيافة كبار الشخصيات، علماً بأنه تم إنشاء مدرجات للجماهير عند الحفرة الأولى والتاسعة والسابعة عشرة والثامنة عشرة ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 1832 مقعداً على المدرجات، فيما تختار أغلبية الجماهير التنقل بين الحفر لمتابعة اللاعبين ومساندتهم.