معلمو مصر والأردن والمقيمون يشاركون في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ايمان سرور



أعلنت جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» عن توسيع نطاق الدول المشاركة في الجائزة، لتشمل كلا من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية لتكونا ضيفتي شرف، بجانب فتح المجال لمشاركة المعلمين الوافدين في الدول المشاركة الذين يعملون وفقاً لنظام التعليم المعتمد فيها في الدورة الثالثة للجائزة 2019 -2020 وممن تنطبق عليهم الشروط.

ويستمر باب الترشح إلى الجائزة حتى 15 مارس / آذار المقبل، وتخصص الجائزة مليون درهم لكل معلم فائز في كل دولة مشاركة، في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في أبوظبي للإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة للجائزة، وفتح باب التسجيل والمشاركة من قبل المعلمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الجائزة على امتداد أثرها وأهدافها إلى أكبر عدد ممكن من المعلمين في المنطقة وعلى المستوى العربي، تحقيقاً لفلسفتها التربوية القائمة على دعم وتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم.

حضر المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في مقر الوزارة بمبنى ايبك، المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، المشرف العام للجائزة، المهندس عبد الرحمن الحمادي نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي عضو اللجنة العليا للجائزة، الدكتور حمد أحمد الدرمكي أمين عام الجائزة والدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي.

وأكد الحمادي، أن جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، من الجوائز الرائدة كون المستهدف هو المعلم، الشريك الأساسي في بناء أجيال المستقبل، والشخص المؤتمن على طلبتنا، والذي يقع على عاتقه تنشئتهم علمياً ومعرفياً وأخلاقياً، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت لتوثق الإنجاز التربوي وتكرم المتميزين من المعلمين ممن قدموا خلاصة معارفهم وتفانوا في عملهم وأخلصوا إلى مهنة التعليم النبيلة، ليرتقوا صعوداً بأجيال الغد، واصفاً إياهم بأنهم صانعو الحضارة ورمز التضحية ومنارة الإشعاع الفكري والمعرفي.

وقال إن الدعم والتوجيه والمتابعة التي تلقاها الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشكل حجر ارتكاز لتميز الجائزة ومضيها قدماً في تحقيق أهدافها التربوية.

وقال الدكتور حمد الدرمكي إن الجائزة تواصل عملية التحسين والتجويد في معاييرها من خلال إضافة بعض المعايير الفرعية للدورة الثالثة، حيث تم إدراج معيار الريادة المجتمعية والمهنية، الذي يهدف إلى تعزيز دور المعلم في تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية، ومن جوانب ذلك، ممارسة المعلم لبعض الرياضات، وتشجيع المعلم للطلبة على المشاركة في مختلف الرياضات مثل السباحة والجوجيتسو وغيرها من الرياضات، وتحقيق الطلبة للبطولات التي تأتي ثمرة لدعم المعلم.

وأضاف أن من المعايير الفرعية الأخرى التي تمت إضافتها ضمن المعيار الرئيسي، التعلم والتطور المستدام، وهو يمكن المعلم من المهارات الحياتية المختلفة، ومن أمثلة ذلك، مهارات الفكر التحليلي، والمهارات القيادية والإدارية، ومبادئ الإسعافات الأولية، ومبادئ التعامل مع الكوارث والحرائق، كما ركزت معايير الجائزة على مجموعة من القيم والمفاهيم التربوية المعاصرة والمبادئ الأساسية التي تدعم حركة التعليم، وتوفر مساحة كبيرة لتحقيق مجتمع مدرسي متناغم ومتجانس، ومن هذه القيم التي تكرسها الجائزة التسامح والتنوع الثقافي والانتماء الوطني ودعم الابتكار.

من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن الحمادي، أن فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها تكريم المعلم الذي يبدع في فروض وواجبات عمله، وليس ذلك فحسب، بل يسعى إلى التميز من خلال تقديم شيء استثنائي من مبادرات وأعمال وبرامج ونتاجات تربوية تنعكس رقياً وإيجاباً على المجتمع المدرسي برمته.

كما أكد محمد النعيمي، أن الجائزة أرست منذ انطلاقها وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معيار التنافسية والجودة بين صفوف المعلمين، وأثمرت حراكاً فاعلاً تمت ترجمته إلى إبداعات وأعمال تربوية قيمة يزخر بها الميدان التربوي في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم اختيار أفضل 120 مشاركة من كل دولة لمرحلة المقابلات النهائية، لتصل أفضل 40 مشاركة منها لمرحلة التقييم النهائي والنتائج في يوم المعلم العالمي 5 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

ويبلغ قيمة الجائزة 6 ملايين درهم توزع على الفائزين بالتساوي من الدول الثماني في حال حققوا أعلى المعايير واستوفوا الشروط، وفي حال فوز 8 معلمين من الدول الثماني يمكن رفع قيمة الجائزة إلى 8 ملايين درهم، مليون لكل فائز.