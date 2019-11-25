ملتقى «زايد للكتّاب الشباب» في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الأمانة العامة لملتقى «زايد للكتّاب الشباب» اجتماعها الأول برئاسة الهنوف محمد رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالإنابة، وبحضور د.محمد بن جرش الأمين العام للملتقى، كما تضم الأمانة في عضويتها: إيمان اليوسف، خالد الظنحاني، محمد القبيسي، ولولوة المنصوري، وناقش الاجتماع النقاط الأساسية ومقترحات الأعضاء فيما يتعلق بالملتقى.

و قال الدكتور محمد بن جرش إن الملتقى سيقام خلال شهر يناير المقبل، وهو نافذة للحوار بين الشباب والمؤسسات الثقافية، يلامس رؤاهم الإبداعية، فالشباب هم العمود الفقري للمجتمع، وبهم تنهض الحركة الأدبية وتستكمل ما بناه المؤسسون.