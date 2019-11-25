نائب الرئيس اليمنى: قصف مليشيا الحوثى على المخا محاولة لإفشال اتفاق الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجنرال جوها نائب الرئيس اليمنى رئيس بعثة الأمم المتحدة فى الحديدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمجتمع الدولى بإدانة جرائم مليشيا الحوثى الإنقلابية وإيقاف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الفريق محسن برئيس الفريق الحكومى فى لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة عقب الهجوم الذى شنته مليشيا الحوثى على مقر الفريق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأطلع رئيس الفريق الحكومى فى لجنة إعادة الانتشار نائب الرئيس اليمنى على تقرير حول الخروقات المستمرة التى تمارسها ميلشيا الحوثى فى مختلف مناطق الحديدة، فى حين تلتزم الوحدات العسكرية الحكومية بوقف إطلاق النار.
وأعرب نائب الرئيس اليمنى عن تقديره لجهود ودعم دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن ومساندتها العسكرية فى مواجهة خروقات الميليشيا الحوثية.
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