شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتطلع إلى الانتقال من العون الإنسانى إلى الدعم التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، عن تطلع بلادها إلى أن تقوم الأمم المتحدة بدعم الانتقال من العون الإنسانى إلى الدعم التنموى، خلال الستة أشهر الأولى من الحكومة الانتقالية.

والتقت وزيرة خارجية السودان، مساء الأحد، مع مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الشؤون الإنسانية، واستعرضت التطورات السياسية فى السودان.

وأعربت عن تقدير السودان لدور الأمم المتحدة التى دعمت الثورة، والشكر لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، على المساعدات والأنشطة التى ينفذها، الذى تستهدف خدماته 4.4 مليون سودانى، مستعرضة دور الحكومة الانتقالية فى إيصال المساعدات.

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من جانبه، أشاد المسئول الدولى بالتطورات الإيجابية فى السودان، منوها بجهود السودان وحرصه على تسهيل عمليات الأمم المتحدة واستضافة اللاجئين، مما يستوجب الشكر وإحاطة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.