العراق.. مقتل ضابط وجنديين في هجوم لـ"داعش" على حاجز عسكري

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بأن ضابط في الجيش وجنديين قتلوا بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على حاجز عسكري بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما على حاجز للجيش بأطراف ناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى".

Advertisements

وأوضح الشمري أن "الهجوم تسبب بمقتل ضابط في الجيش برتبة رائد وجنديين ومدني صادف مروره لحظة الهجوم المسلح".

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.