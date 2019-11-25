شكرا لقرائتكم خبر عن تبحث عن علاج منذ 10 سنوات.. مواطنة تروي معاناة أطفالها من مرض نادر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مواطنة عن تفاصيل مرض أطفالها بمرض نادر، ورحلة البحث عن العلاج ما بين صحة جازان إلى مدينة الملك فهد الطبية.

وقالت المواطنة في برنامج “يا هلا”: “إنها لم تترك بابا إلا وطرقته بحثا عن العلاج لطفليها إبراهيم ووسام على مدار 10 سنوات”.

وأشارت إلى أن مدينة الملك فهد استقبلت حالة نجلها عندما طلبت تحويله وأجرت له عدد من الفحوصات، مستنكرة مماطلة المدينة في إعطائها نتائج التحليل.

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وأضافت أنه بعد تحويل ابنها لمستشفى مدينة الملك فهد الطبية، أُدخل قسم أمراض المخ والأعصاب، وقال الطبيب بعد عمل الكشف والتحاليل، إن ابنها لديه تشجنات وكهرباء زائدة في المخ، وحالته تدهورت وتضاعفت الحالة حيث فقد الحركة والقدرة على النطق، ومازلنا في رحلة البحث عن العلاج.