شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح عقبة الباحة واستمرار إغلاق «حزنة وقلوة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعادت الجهات الأمنية، فتح عقبة الباحة بعد إغلاقها بسبب هطول الأمطار لعدة ساعات، أمس الأحد، فيما لايزال إغلاق عقبتي حزنة وقلوة ساريا.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن عقبتي حزنة وقلوة ما زالت مغلقتين احترازيًا ولضمان سلامة مرتاديها.

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يذكر أن إمارة منطقة الباحة أعلنت أمس الأحد، إغلاق عقبة الباحة احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول مطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، قلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.