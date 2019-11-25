شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة بمكة.. وفاة فتاة متأثرة بـ «حروق سجائر» وكدمات متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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تسعى الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة لكشف ملابسات واقعة مفجعة وقعت أمس الأحد، عندما اكتشفت القوات الأمنية فتاة متوفاة وعلى جسدها آثار تعذيب.

وعثرت قوات الشرطة على جثة فتاة داخل منزلها بأحد مناطق مكة المكرمة، يظهر عليها آثار حروق سجائر، وكدمات متفرقة بأنحاء جسمها.

وعلى الفور، باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الواقعة لمعرفة حيثيات القضية وملابسات الحادث وأسباب الحروق والكدمات.