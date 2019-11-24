شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم حذف المستفيد «المستقل» عن رب الأسرة؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يلزم حذف المستفيد في حال التسجيل في البرنامج كفرد مستقل عن رب الأسرة.

Advertisements

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية حذفه من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء “إنه لا يلزم حذفك من حساب رب الأسرة، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعًا غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك”.

وأضاف أنه في حال قبول التسجيل كفرد مستقل سوف يكون المستفيد تابع غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك.