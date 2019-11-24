شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح أشكال جريمة «الإيذاء» والعقوبات المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفاد برنامج “تعريف” التابع لوزارة العدل، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به.

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وأوضح أن الإيذاء هو سلوك يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما 8 من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

وأضاف “ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية الشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم”.

أما عن عقوبة الإيذاء فأوضح البرنامج “أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة – إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية”.