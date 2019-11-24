دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعر هاتف NOKIA 2.3 الذي ينطلق ب 99 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف NOKIA 2.3 في قوائم أحد المواقع على شبكة الإنترنت في إسبانيا، مع تفاصيل سعر الهاتف للسوق الأوروبي، حيث يأتي هذا الإصدار في فئة الهواتف منخفضة التكلفة بسعر 99 يورو.

قبل إعلان HMD رسمياً عن هاتف NOKIA 2.3، رصد الهاتف في تسريبات جديدة على شبكة الإنترنت، قدمت تفاصيل عن مواصفات الهاتف الذي ينطلق بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أي سعة تخزينية أعلى من الإصدار الحالي الذي يتميز بسعة تخزين 16 جيجا بايت.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف NOKIA 2.3 بسعر 99 يورو أو 110 دولار، كما يظهر الهاتف في قاعدة البيانات بنموذج رقم “TA-1206”، كما يأتي الهاتف بألوان الأخضر، الأسود إلى جانب اللون البني.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف NOKIA 2.3 سينطلق رسمياً في مؤتمر HMD الذي يعقد في 5 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Nokia 8.2 من الفئة المتوسطة.

يذكر أن هاتف Nokia 2.2 جاء برقاقة معالج MediaTek Helio A22، مع شاحن بقدرة 5W مع منفذ MicroUSB للشحن، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد NOKIA 2.3 قريباً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعر هاتف NOKIA 2.3 الذي ينطلق ب 99 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.