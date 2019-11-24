دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع موتورولا تدعم RAZR 2 القادم بالإطارات المميزة بخاصية الإستشعار ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة موتورولا مؤخراً هاتف Razr بالتصميم الصدفي القابل للطي، واليوم تنطلق أول التسريبات عن الإصدار القادم RAZR 2 الذي يأتي بإطارات تدعم إستشعار اللمس.

سجلت موتورولا براءة إختراع جديدة لهاتف قابل للطي في مكتب USPTO في الولايات المتحدة، حيث تكشف ملفات براءة الإختراع عن تصميم بإطارات تتميز بحساسية اللمس، لدعم المستخدم في تنفيذ مهام مختلفة عن طريق قوة اللمس، والتي قد تصل إلى 20 مهمة، تدعمها مجموعة من المستشعرات في إطار الهاتف.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف RAZR 2 إدراك الإيماءات حتى مع وضع الغلق للهاتف، كما تشير براءة الإختراع إلى أن الهاتف يضم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل أخرى حول هذا الإصدار.

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يذكر أن هاتف Razr قدم من موتورولا مؤخراً بشاشة pOLED بحجم 6.2 إنش، مع أبعاد 21:9، ودقة عرض 2142 في 876 بيكسل، كما تأتي الشاشة الثانية gOLED بحجم 2.7 إنش، بدقة عرض 600 في 800 بيكسل، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

هاتف Razr ينطلق بمعالج Snapdragon 710، مع كرت شاشة Adreno 616، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie.

المصدر

هذا الموضوع موتورولا تدعم RAZR 2 القادم بالإطارات المميزة بخاصية الإستشعار ظهر على التقنية بلا حدود.