دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الفارق بين كابل USB المقلد والأصلي: معلومات مهمة قبل شراء شاحن جديد

فهرس الصفحةأضرار الشاحن المقلد كيف تفرق بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ جودة الشاحن وزن الشاحن حواف وزوايا الشاحن منفذ الـ USB في الشاحن وصلة الـ USB في الشاحن فيشة الشاحن وصلة الـ Micro USB في الشاحن أين صُنع الشاحن؟ تتميز شواحن أو كابلات USB الأصلية الخاصة بالهواتف الذكية عادة بسعرها المرتفع، وهو ما يضطر العديد من المستخدمين لشراء شواحن أو كابلات USB المقلدة، التي تتسم في أغلب الأحيان بسعرها المنخفض. وبينما قد يظن بعض مستخدمي الهواتف الذكية أن استخدام كابل USB مقلد يؤدي نفس الوظيفة التي يقوم بها كابل USB الأصلي، وبنفس درجة الكفاءة، إلا أن هذا أمر غير صحيح.

© alqiyady كيف تفرق بين كابل USB المقلد والأصلي؟

أضرار الشاحن المقلد:فالحقيقة أن الشواحن المقلدة قد تكون مضرة بالهاتف الذكي، وربما تؤدي على المدى القصير أو الطويل إلى تدميره، وهو ما يجعل خبراء التقنيات ينصحون دائماً باستخدام شاحن أصلي، لضمان عمراً أطول للهاتف الذكي. كيف تفرق بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ومع انتشار كابلات USB المقلدة، وصعوبة التفريق في بعض الحالات بين الأصلي والتقليد، نقدم لكم في هذا التقريروالتي يجب أن تعرفونها قبل أن تشتروا شاحن أو كابل USB جديد:جودة الشاحن:يمكنك من أول نظرة معرفة الفارق بين كابل USB الأصلي والمقلد وذلك من خلال جودة التصنيع، فالشاحن الأصلي مصنوع من خامات قوية تتميز بالصلابة، بينما الشواحن المقلدة مصنوعة من مواد رخيصة مثل البلاستيك. وزن الشاحن:

يتميز الشاحن الأصلي عن المقلد بوزنه الثقيل، حيث يعود ذلك لكون شاحن الهاتف الأصلي مصنوع من خامات عالية الجودة، بينما الشاحن المقلد مصنوع من مواد رخيصة هشة.

حواف وزوايا الشاحن:

إذا كنت دقيق النظر، يمكنك اكتشاف الفارق بين الشاحن الأصلي والمقلد من خلال مقارنة حواف الجانب العلوي في الشاحنين، حيث أن حواف الشاحن الأصلي مسطحة وناعمة، على عكس حواف الشاحن المقلد التي تكون فيها عادة زوايا بارزة ومنحنيات متفاوتة، وكذلك بعض الزوائد.

منفذ الـ USB في الشاحن:

كلا من الشاحنين الأصلي والمقلد يملكان منفذ USB في منتصف رأس الشاحن، ولكن يمكن الفارق في أن الشاحن الأصلي يظهر فيه هذا المنفذ بشكل مسطح سلس، بينما في الشاحن المقلد فهو موجود بطريقة بارزة وحادة.

© alqiyady الفارق بين كابل USB المقلد والأصلي: معلومات مهمة قبل شراء شاحن جديد

وصلة الـ USB في الشاحن:

سوف تجد ختماً صغيراً موجوداً على سطح الجزء الخاص بوصلة USB في الشاحن الأصلي، بينما في الوصلة الخاصة بالشاحن المقلد فلن تجد إلا سطح مستو.

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© alqiyady الفارق بين كابل USB المقلد والأصلي: معلومات مهمة قبل شراء شاحن جديد

© alqiyady الفارق بين كابل USB المقلد والأصلي: معلومات مهمة قبل شراء شاحن جديد

© alqiyady الفارق بين كابل USB المقلد والأصلي: معلومات مهمة قبل شراء شاحن جديد

© alqiyady الفارق بين كابل USB المقلد والأصلي: معلومات مهمة قبل شراء شاحن جديد

فيشة الشاحن:يتميز الشاحن الأصلي بوجود طبقة بلاستيك إضافية في الجزء السفلي من هيكل السن، والتي توفر قوة ومتانة إضافية للشاحن، على عكس الشواحن المقلدة التي توجد فيها الفيشة بدون أن وسيلة للدعم أو المتانة.وصلة الـ Micro USB في الشاحن:ستلاحظ أيضاً اختلافاً واضحاً في وصلة الـ Micro USB المخصص للهاتف وذلك في الشاحن الأصلي والمقلد، ففي حالة الشاحن الأصلي، فإن الـ Micro USB قصيرة وأقرب إلى حجم وصلة الـ USB، على عكس تلك الموجودة في الشاحن المقلد، فهي طويلة وتتعرض للكسر مع الاستخدام المتكرر. وبالإضافة إلى هذا، فإن شكل علامة الـ USB المطبوع على الشاحن المقلد يكون بلون أغمق من ذلك المستخدم على الشاحن الأصلي.أين صُنع الشاحن؟أغلب الشواحن المقلدة يتم صنعها في الصين، ويمكنك اكتشاف هذا من خلال النظر على الجانب الخلفي للشاحن، فإذا وجدت عبارة صُنع في الصين أو علامة A+ فهذا يعني أن هذا الشاحن مقلد وليس أصلي.

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