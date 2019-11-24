دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا HONOR تحضر لكم هدية رائعة في أعياد الميلاد: شاركوا في المسابقة واربحوا

مع اقتراب أعياد الميلاد، يبدأ الجميع في تحضير الهدايا المناسبة للأحبة والأصدقاء، واليوم أحضرنا لكم هدية خاصة من HONOR Arabia.

فشركة HONOR تمنحكم الفرصة للفوز بهاتفها الجديد المدهش HONOR 9X، الذي يأتي بشاشة عرض كاملة مقاسها 6.59 بوصة خالية من الحواف القريبة وبدقة 2340*1080 بيكسل، ويحمل كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و8 و2 ميجابيكسل، لتسمتعوا معه بتسجيل ومشاهدة أجمل لحظاتكم مع أحبتكم، وبأفضل جودة ودقة ممكنتين.

© layalina HONOR تحضر لكم هدية رائعة في أعياد الميلاد: شاركوا في المسابقة واربحوا

تجدون في الأسفل شروط الدخول في السحب من أجل فرصة الفوز بهاتف HONOR 9X الجديد كلياً بتصميمه العصري الجذاب، وإمكانياته الرائعة التي تجعله بعيداً عن منافسة أي هاتف آخر.

خطوات الاشتراك بالسحب:فولو لحساب @HonorArabia على انستقرام لايك لأول صورة في حساب HONOR Arabia أجيبوا عن سؤال الاختبار التالي

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حظ موفق للجميع!

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