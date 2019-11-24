شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة وإصابة 17 فى انفجار مخلفات "داعش" بريف دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت طفلة مصرعها وأصيب 17 طفلا بجروح، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى ريف دير الزور الشرقى بسوريا.

وقال معاون مدير مستشفى الأسد بدير الزور عصام العرفى، إنه وصل إلى مستشفى دير الزور ظهر، اليوم الأحد، جثمان طفلة و17 طفلا مصابا بجروح متفاوتة، اثنان منهم بحالة حرجة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" فى قرية الطيبة.

وأشار إلى أن الإصابات التى تعرض لها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما ناتجة عن شظايا فى مختلف أنحاء الجسم، جراء انفجار لغم فى إحدى زوايا حديقة المدرسة فى القرية.

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