شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب البريكست البريطانى: ننافس على 300 مقعد خلال الانتخابات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نيجيل فارج، زعيم حزب البريكست البريطانى، أن حزبه سوف يتنافس على شغل 300 مقعد خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، التى من المقرر ان تجرى فى بريطانيا، الثانى عشر من شهر ديسمبر المقبل .

وأضاف فارج، أن حزب البريكست قرر الانسحاب من نحو 317 دائرة انتخابية يسيطر عليها أنصار حزب المحافظين من أجل تفادى حدوث انقسام بين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

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ودعا فارج، المعروف بمعارضته للبقاء داخل الاتحاد الأوروبى، الناخبين إلى التصويت لصالح حزبه لكى يكون المشرعون الفائزون أداة للضغط على الحكومة البريطانية القادمة للخروج باتفاق بريكست قوى لا تكون فيه بريطانيا مرتبطة بقواعد ومعايير الاتحاد الأوروبى.